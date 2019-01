La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 18mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Allerte meteo previste: pioggia. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Nuova perturbazione in arrivo sulle nostre regioni meridionali a partire dai settori occidentali. Dopo un inizio di giornata in prevalenza soleggiato seguirà un graduale aumento della nuvolosità su Campania, ovest Sicilia e Calabria tirrenica, con le prime piogge in arrivo nella seconda parte del giorno; temporali in serata in Campania. Temperature in generale aumento. Venti in rotazione dai quadranti meridionali. Mari molto mossi.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 14mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 15mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 16,3 µg/m³.