Meteo a Napoli: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Si allontana il ciclone mediterraneo. Residui rovesci sulla Sicilia settentrionale, nevosi fino a quote collinari, e sulla bassa Calabria tirrenica; ancora qualche addensamento ma in rapido dissolvimento sulle zone interne campane; sui rimanenti settori schiarite sempre più ampie. Temperature in ripresa nei valori massimi sulle aree peninsulari. Venti settentrionali in lenta attenuazione. Mari molto mossi od agitati.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,6 µg/m³.