Aversa, droga nascosta in scatole di caramelle: un arresto

Le sostanze stupefacenti venivano sistemate in scatole di metallo per caramelle che, grazie ai magneti di cui erano dotate, venivano attaccate sotto le vetture dei corrieri. In questo modo A.V., donna di 55 anni, riusciva ad evitare i controlli delle forze dell'ordine. E' quanto hanno scoperto gli investigatori della polizia di Stato di Aversa, in provincia di Caserta al termine di una perquisizione avvenuta in un appartamento della città.

Il sequestro

Qui, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato numerose dosi di hashish, mezzo chilogrammo di cocaina, che è stato trovato in un beauty case, e circa 1500 euro, ritenuti i proventi dello spaccio delle sostanze stupefacenti. Sequestrati anche bilancini di precisione e altri attrezzi per il confezionamento delle dosi. La donna è stata arrestata con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.