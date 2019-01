Napoli, minacce di morte e violenze sulla moglie: arrestato 31enne

La polizia di Stato del commissariato di San Giorgio a Cremano (Napoli) ha eseguito, su disposizione del Gip del Tribunale di Napoli, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 31enne napoletano per maltrattamenti in famiglia aggravati e continuati e lesioni personali aggravati nei confronti della moglie.

Le indagini

Le indagini, coordinate dalla IV sezione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, erano scattate a luglio 2018, e avevano messo in luce un quadro di violenze e minacce di morte perpetrate in numerose occasioni dall'uomo nei confronti della moglie. In presenza del figlio minore, l’uomo aveva minacciato di morte la donna, e la picchiava spesso, arrivando a colpirla anche con mazze da baseball. Il 31enne inoltre le aveva gridato contro, le aveva dato testate al volto e in un'occasione aveva anche cercato di strangolarla. Durante le percosse le teneva la bocca tappata per evitare che chiedesse aiuto. Le violenze erano avvenute anche in una stanza d'albergo a Firenze, dove a luglio 2018 la famiglia si era recata in vacanza.

L'arresto

La vittima ha raccontato alla polizia che le percosse e le ingiurie duravano da oltre tre anni. Negl ultimi mesi la situazione era degenerata, al punto che l'uomo aveva iniziato a minacciare di morte anche la sua famiglia di origine. Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 23 gennaio, gli agenti hanno rintracciato l'uomo nel quartiere Soccavo, e hanno eseguito il provvedimento restrittivo conducendolo nel carcere di Poggioreale.