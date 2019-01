Meteo a Napoli: le previsioni di oggi giovedì 24 gennaio

La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA).

La situazione nel resto della Campania

Un ciclone mediterraneo determina spiccate condizioni di maltempo sulle regioni meridionali con piogge e rovesci intermittenti. La neve cadrà fino a quote collinari in Sicilia e in Campania, più in alto in Calabria. Venti forti o molto forti a rotazione ciclonica con mari agitati e possibili burrasche o mareggiate lungo le coste esposte.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 18mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1150m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare mosso.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 18mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,7 µg/m³.