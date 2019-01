Caserta, ai domiciliari dopo rapina: minaccia di far saltare edificio

Ai domiciliari per aver tentato una rapina, ha minacciato di far saltare in aria la sua abitazione perché la nonna non voleva dargli i soldi per comprare la droga. A compiere il gesto è stato Domenico Trombetta, 38 anni, che è stato arrestato dai carabinieri dopo una lunga trattativa. Il tentato colpo risale a qualche giorno fa quando il 38enne fu respinto e messo in fuga dalla proprietaria di una tabaccheria di Marcianise (Caserta) presa di mira, la 90enne Angela Piccolo.

L’intervento dei carabinieri

Dopo aver litigato con la nonna che non voleva dargli i soldi, il 38enne ha staccato la bombola di gas dal balcone e si è barricato in casa, lasciando la bombola aperta. I carabinieri della locale Compagnia, diretti dal capitano Luca D'Alessandro, hanno prima fatto evacuare lo stabile, poi hanno circondato la zona mettendola in sicurezza, e solo dopo hanno iniziato a negoziare con Trombetta, che alla fine li ha fatti entrare. Nella stanza da letto è stata trovata la bombola, immediatamente chiusa. L'uomo è stato bloccato e portato in carcere.