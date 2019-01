Benevento, incidente sulla fondovalle Isclero: due morti e un ferito

Sono due le vittime di un incidente stradale avvenuto sulla fondovalle Isclero, nei pressi dello svincolo per Airola, in provincia di Benevento. Lo scontro tra le due auto potrebbe essere stato causato dal fondo stradale reso viscido dalla pioggia, ma sulla dinamica esatta dell’incidente sono in corso le indagini dei carabinieri. Le vittime sono un uomo e una donna, entrambi sessantenni, residenti a Casoria, in provincia di Napoli. I due erano a bordo della stessa vettura. Sull’altra auto, un’utilitaria, c’era una donna di Cervinara, in provincia di Avellino, che è rimasta ferita ed è stata ricoverata in ospedale.