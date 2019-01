In via Sant'Antonio Abate, a Napoli, è stato trovato il cadavere di una donna di 55 anni. Sul posto sono intervenuti la polizia e i soccorritori del 118, che ne hanno constatato il decesso. Gli investigatori e i medici hanno accertato che la morte è avvenuta per cause naturali. Sul corpo non ci sono segni di violenza. Forse la donna si è sentita male e si è accasciata al suolo.

Data ultima modifica 23 gennaio 2019 ore 11:10