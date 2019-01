La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 20mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 7°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare mosso.

La situazione nel resto della Campania

Pressione in calo per l'approssimarsi di un impulso di aria fredda in quota che porterà nuovi acquazzoni e temporali ma anche nevicate in montagna fino i 500-600m nella notte sulla Campania. Temperature in diminuzione, venti tesi da OSO con mari fino a molto mossi

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 23mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 7°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare mosso.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 14mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,7 µg/m³.