Portici, finta Onlus offre servizi per anziani: 3 denunce per truffa

Offriva servizi assistenziali attraverso i social e ricercava collaboratori e figure professionali, ma quell'associazione in realtà non esisteva. Gli agenti della polizia di Stato, a seguito di varie segnalazioni, sono risaliti a un 48enne residente di Portici, in provincia di Napoli. Secondo quanto emerso dalla indagini l'uomo avrebbe creato una finta Onlus di assistenza per anziani, con tanto di profilo sui social dove venivano offerti servizi, figure professionali di assistenza, ricercati collaboratori e figure professionali. Le indagini condotte dagli agenti del commissariato di polizia Portici – Ercolano, hanno messo in luce come il 48enne, insieme ad altri suoi collaboratori, un uomo di 60 anni di Sant'Anastasia e una donna di 48 anni di Portici, avrebbero raggirato diverse persone che necessitavano di assistenza per i propri congiunti anziani. I tre sono stati denunciati per truffa.