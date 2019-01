Napoli, detenuto ingoia cellulare e lo nasconde in pancia per un mese

Per sfuggire ai controlli, un detenuto rinchiuso nel carcere di Poggioreale, a Napoli, ha ingoiato un cellulare e lo ha tenuto nello stomaco per circa un mese. A riferire la vicenda è il quotidiano Il Mattino. Ci si è accorti che l’uomo, che ha circa 40 anni, aveva ingerito il telefono a seguito di alcuni controlli effettuati all’Ospedale del Mare, dove era stato trasportato dopo un malore. I medici lo hanno sottoposto a una radiografia e hanno fatto l’anomala scoperta. Il cellulare, di otto per due centimetri, è stato estratto attraverso un’operazione effettuata in laparoscopia. L’uomo, detenuto per reati comuni, è ora fuori pericolo.