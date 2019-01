Raid a Napoli, sparati diversi colpi di pistola in aria

Diversi colpi di pistola sono stati sparati in aria ieri sera a Napoli, in due diversi raid a scopo intimidatorio, avvenuti entrambi nel centro della città partenopea. Il primo in via Francesco Saverio Correra. La 'stesa', ha fatto sapere la polizia, è avvenuta a poca istanza dall'abitazione di una persona ritenuta esponente di un clan della zona. Gli agenti hanno trovato nove bossoli 9 per 21 e un colpo inesploso. Alcuni passanti hanno attirato l'attenzione di una pattuglia di poliziotti segnalando il fatto.

Il secondo raid

Il secondo raid è invece avvenuto in via Antonio Villari, nei pressi di Piazza Cavour, vicino all'abitazione di un pregiudicato. I poliziotti hanno trovato otto bossoli di diverso calibro. Non ci sono stati feriti. Su entrambi i casi la polizia ha avviato le indagini.