Meteo a Napoli: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 33mm di pioggia.

La situazione nel resto della Campania

Correnti umide investono le nostre regioni meridionali apportando ancora annuvolamenti ed associate precipitazioni, specie su Campania e Calabria tirrenica; sporadici piovaschi sul Trapanese, prevalenza di schiarite sugli altri settori della Sicilia. Temperature in ulteriore lieve flessione. Venti moderati da O-NO, a tratti tesi da Sud sullo Ionio. Zero termico nell'intorno di 1700 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mossi.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 12mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 18mm di pioggia.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 19,9 µg/m³.