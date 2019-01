Picchia e maltratta la compagna nel Napoletano: arrestato 38enne

I carabinieri della stazione di Qualiano, in provincia di Napoli, hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne del luogo già noto alle forze dell'ordine. L'uomo maltrattava e picchiava la compagna, 44 anni, da circa un anno, ma la donna non aveva mai sporto denuncia.

L'intervento dei carabinieri

Intervenuti d'urgenza nell'abitazione dell'uomo in via Colombo, a seguito di una richiesta di aiuto giunta al 112, i carabinieri sono riusciti a bloccare il 38enne, che poco prima aveva aggredito e colpito la compagna. La donna ha raccontato di essere stata presa a calci e pugni alla testa. È stata affidata ai medici dell'ospedale San Giuliano, che le hanno riscontrato contusioni multiple e un trauma al cuoio capelluto, giudicati guaribili in dieci giorni.