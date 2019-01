Nel video delle telecamere di sorveglianza della pizzeria di Gino Sorbillo, a Napoli, si vede un uomo che si avvicina al locale, camminando a testa bassa. Poi, l'uomo si inginocchia, posa la bomba, accende la miccia e scappa. Il video mostra la sequenza dell'attentato notturno avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, in via dei Tribunali, davanti alla pizzeria più nota del centro storico di Napoli.

Il video

Nel video, pubblicato dal sito de Il Mattino, la sequenza è breve. Il tratto di via dei Tribunali è deserto ed è notte fonda. Dopo quattro secondi dalla figa dell'uomo, che un istante prima aveva posato la bomba accendendo la miccia, l'ordigno esplode. Due delle tre telecamere si oscurano, resta in funzione solo la terza, quella all'interno del locale, che mostra un lampo, la porta di legno che si spalanca, la polvere che invade il locale.

Sorbillo a Sky Tg24: "Sfida vigliacca"

"Non si tratta di una sciocchezza, non è un atto vandalico, una scritta volgare o la rottura di qualcosa. C’è già stato l’incendio qualche anno fa che distrusse tutto il pianoterra e nonostante ciò ho ricominciato subito". Sono queste le parole di Gino Sorbillo a Sky TG24. "Stanotte a malincuore una telefonata che non vorresti mai ricevere: addirittura una bomba. Una bomba non te la mette chi magari si trova lì per caso. Siamo in pieno centro storico, patrimonio Unesco a pochi passi dalla questura. È anche una zona dove ci sono molti studenti universitari. Io sono un ex carabiniere e ne sono molto onorato, non hanno potuto fare questo gesto in faccia a me perché io denuncerei anche mio fratello per come sono fatto e quindi mi sfidano in maniera vigliacca".

Chi è Gino Sorbillo

Gino Sorbillo, classe 1974, è uno dei pizzaioli più famosi d'Italia. È il titolare della storica pizzeria in Via dei Tribunali a Napoli, un locale che porta il nome di famiglia e che è ormai un marchio conosciuto in tutto il mondo. Una popolarità che però è stata presa di mira anche dalla malavita. Gino è il nipote di Luigi, storico pizzaiolo che nel 1935 aprì la prima pizzeria Sorbillo in Via dei Tribunali 32 a Napoli. Si tratta di una famiglia che svolge questo mestiere ormai da generazioni. In particolare, Gino apprende l’arte della pizza dalla zia, Esterina, la primogenita di nonno Luigi. Fu lei ad assistere il piccolo Gino nel momento in cui, a nove anni, fece la sua prima pizza e proprio in onore di zia Esterina il nipote ha poi inaugurato il locale "Antica Pizza Fritta da Esterina Sorbillo".

