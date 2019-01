Emigrato muore dopo aver festeggiato i 100 anni in Irpinia

È morto dopo aver esaudito il desiderio di festeggiare il compimento dei suoi cento anni a Montella, in provincia di Avellino, suo paese di origine. Luigi Fierro, nato nel 1919 ed emigrato negli Stati Uniti dopo la fine della seconda guerra mondiale, prima di morire è riuscito a festeggiare il compleanno con l'unico fratello rimastogli e i numerosi nipoti e pronipoti che vivono nel paese.

Aveva cenato con i familiari per festeggiare il compleanno

In occasione del suo compleanno centenario, insieme alla moglie Rosaria il 15 gennaio ha riunito in un ristorante del suo paese d'origine tutti i familiari, tra questi anche Salvatore, l'unico dei sette fratelli ancora in vita. Trattenendo a stento le lacrime, Luigi aveva brindato insieme ai familiari: "E questo il più bel giorno della mia vita". Per celebrare la giornata aveva anche annunciato una visita al santuario del Salvatore. Al fratello ingegnere, che vive a Montella, aveva espresso il desiderio, in caso di morte, di essere riportato negli Usa nella cittadina di Patterson nel New Jersey.