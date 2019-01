Furti e tentata rapina, un arresto nel Napoletano

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia perché accusato di furti e di un tentativo di rapina. Inoltre, in più di un caso anche con lesioni. Le indagini hanno preso il via in seguito all'arresto in flagranza di reato dell'uomo nel maggio scorso, quando il soggetto era stato arrestato per avere strappato a una donna una borsa contenente 200 euro in contanti, usando anche violenza. A seguito di quest'episodio, avvenuto a Gragnano (Napoli), i militari avevano sequestrato gli indumenti, il casco e il motociclo all'uomo.

Le indagini

Le indagini, attraverso testimonianze e immagini di videosorveglianza, hanno appurato che l'uomo, nel solo mese di maggio, era stato protagonista di due furti e una tentata rapina con lesioni tra Castellammare di Stabia, Gragnano e Santa Maria la Carità.