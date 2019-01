Caserta, adolescente vendeva droga agli studenti delle scuole medie

Un ragazzo di 16 anni, di Caserta, è stato portato in una comunità perché, secondo l'accusa, avrebbe rifornito di droga i suoi coetanei e persino gli studenti delle scuole medie. I carabinieri hanno avviato le indagini sul giovane su ordine del Gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli. L'indagine nei confronti del 16enne è nata quando, lo scorso anno, i militari, in seguito ad alcuni controlli nelle scuole cittadine, hanno scoperto alcuni studenti delle medie in possesso di droga. Gli alunni portavano la droga in classe per uso personale. Secondo l'inchiesta condotta dai militari, sarebbe stato proprio il 16enne a rifornire i giovani studenti.