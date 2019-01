Giugliano, stalking: molestie alla ex, 29enne ai domiciliari

Un operaio di 29 anni, di Giugliano, in provincia di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri e messo agli arresti domiciliari per molestie reiterate nei confronti della sua ex compagna. Il 29 enne, già denunciato in passato, aveva in più occasioni picchiato, pedinato e molestato via telefono cellulare la donna, che ha presentato denuncia temendo per la propria incolumità fisica.