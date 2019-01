Napoli, due pistole in casa: 50enne arrestato

Nel quartiere Arenella, a Napoli, in casa di un 50enne, Fabio Pirozzi, già denunciato in passato, i carabinieri hanno sequestrato due pistole. Si tratta di due armi a tamburo con matricola abrasa e 90 cartucce: le armi sono state trovate in un vano realizzato davanti all'ingresso dell'abitazione. Pirozzi è stato posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. Le armi sono state inviate al Racis (Reparto analisi criminologiche) per gli accertamenti balistici.