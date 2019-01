La Corte di Appello di Napoli sezione Lavoro ha confermato la condanna in solido per mobbing nei confronti di Antonio Borriello, docente dell'Istituto superiore Pantaleo a Torre del Greco, in provincia di Napoli, per l' ex dirigente scolastico Carlo Ciavolino ed il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Tra il 2008 ed il 2011, secondo la sentenza di primo grado confermata dalla Corte d' Appello, Ciavolino avrebbe perpetrato una "condotta mobbizzante, attraverso un unitario e grave disegno persecutorio" nei confronti di Borriello. Tra i comportamenti classificati come mobbizzanti dal tribunale ci sono alcune note diffamatorie contro il docente, che hanno comportato denunce per diffamazione e falso ideologico da parte del professore, la mancata inclusione di libri scritti dal docente, che è uno studioso dell'opera di Samuel Beckett, e la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di portavoce dell'allora sindaco di Torre del Greco, Ciro Borriello, la legittimità del lavoro di portavoce è stata confermata anche da sentenze del Tar e della Cassazione.