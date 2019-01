Napoli, minaccia gli addetti al controllo della stazione: arrestato

Ha minacciato gli addetti al controllo dei varchi di accesso della stazione ferroviaria di Napoli con un paio di forbici, poi ha tentato di scappare dai poliziotti. Per questo, un 40enne, straniero, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria e condannato a 9 mesi e 20 giorni di carcere.

L'aggressione

L'uomo ha prima cercato di forzare il blocco ai varchi per l'accesso in stazione, poi ha estratto dalla tasca un paio di forbici e le ha puntate contro gli addetti ai controlli che lo avevano fermato. Gli agenti di polizia hanno avvicinato l'aggressore intimandogli di togliere le mani dalle tasche e mostrare cosa nascondeva. L'uomo, per tutta risposta, ha spintonato i poliziotti che però, sono riusciti, con fatica, a bloccarlo. Addosso all'uomo i poliziotti hanno trovato le forbici usate per minacciare i ferrovieri. L'aggressore è stato arrestato per resistenza e minaccia a incaricato di pubblico servizio e resistenza e lesioni personali dolose aggravate a pubblico ufficiale. Gli agenti, a causa dei colpi ricevuti, sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche presso il locale l'ospedale Loreto Mare.