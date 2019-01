Napoli, aggressione con katana: in manette il complice

I carabinieri della stazione di Poggioreale, a Napoli, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli nei confronti di Alessio Ciampaglia, 22 anni, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è accusato di concorso in tentato omicidio per l'aggressione, avvenuta domenica 6 gennaio, ai danni di un 42enne ridotto in fin di vita. Ciampaglia è stato identificato come uno dei due aggressori, insieme a Emanuele Gemito, il 34enne già sottoposto a fermo dalla polizia lunedì 7 gennaio.

Recuperate le armi

Nel raid, originato da motivi passionali, Ciampaglia avrebbe usato una mazza da baseball e Gemito una katana, una spada giapponese lunga 87 cm, recuperata dai militari lungo la SS 162, all'altezza dello svincolo per Pomigliano d'Arco, dove era stata abbandonata dai due complici. La vittima è tutt'ora è ricoverata in terapia intensiva all'Ospedale del Mare: è in prognosi riservata e in pericolo di vita.