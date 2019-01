La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 950m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto della Campania

Un flusso di correnti fredde di matrice balcanica mantiene attiva una certa instabilità lungo la dorsale appenninica, sulla Calabria meridionale e la Sicilia settentrionale, piogge e nevicate saranno ancora possibili su queste zone con quota neve intorno al 400-500m in Campania e 500-700m su Calabria e nord Sicilia. Il tempo sarà più soleggiato sulle altre zone. Temperature stazionarie su valori inferiori alle medie. Venti tesi settentrionali. Mari mossi.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -4°C, lo zero termico si attesterà a 900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,1 µg/m³.