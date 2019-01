Sette operai in nero in opificio del Napoletano: denunciato titolare

Il titolare di un opificio di Grumo Nevano, in provincia di Napoli, è stato denunciato dai carabinieri per aver impiegato sette lavoratori in nero e un lavoratore senza permesso di soggiorno. I dipendenti dell'opificio sono in tutto dodici. Locali e produzione, del valore di oltre 100mila euro, sono stati sequestrati.

La scoperta è avvenuta nel corso di un servizio di controllo straordinario sul territorio, finalizzato a contrastare lo sfruttamento del lavoro in nero e le violazioni delle norme in materia di sicurezza. All'operazione ha preso parte anche il personale dell'Ispettorato del Lavoro di Napoli.