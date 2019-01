Napoli, ispezione di Nas e tecnici ministero al San Giovanni Bosco

Gli ispettori del Ministero della Salute e dei carabinieri del Nas di Napoli hanno condotto questa mattina un sopralluogo nell'ospedale San Giovanni Bosco del capoluogo campano, dove nelle scorse settimane, in alcuni reparti, tra cui la terapia intensiva, è stata accertata la presenza di formiche. Il primo caso si è registrato a novembre dello scorso anno, quando una donna allettata, poi deceduta, era stata presa d'assalto dagli insetti. Il secondo risale invece a qualche giorno fa. I familiari di un paziente ricoverato in rianimazione hanno notato una formica sul volto dell’uomo e hanno allertato i carabinieri. Dopo gli interventi di bonifica, nei giorni scorsi il direttore generale Mario Forlenza ha istituito una commissione di indagine sul caso delle formiche in ospedale.

Le verifiche degli ispettori

Come riporta l'Ansa, fonti vicine al ministero confermano che l'intervento è stato concordato con la Regione Campania, l'Asl e la direzione dell'Ospedale perché il San Giovanni Bosco non sarebbe compreso tra i destinatari degli interventi ex articolo 20 per l'edilizia sanitaria. Gli ingegneri del ministero, accompagnati dai carabinieri del Nas, hanno effettuato un sopralluogo nelle strutture che necessiterebbero di interventi. A seguito dell'ispezione verrà stilata una relazione al ministero per indicare dove effettivamente andrebbero allocate le ricorse economiche.

Il piano di interventi

A seguito del sopralluogo i dirigenti dell'Asl Napoli 1 presenteranno inoltre il piano degli interventi previsti per il "San Giovanni Bosco" per i quali la Regione chiederà di poter stanziare subito delle risorse per almeno un milione e mezzo di euro dal piano per l'edilizia ospedaliera della Regione Campania.

Data ultima modifica 10 gennaio 2019 ore 14:52