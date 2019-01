Napoli, aggredisce uomo con katana: giudice convalida il fermo

Il gip del Tribunale di Napoli ha convalidato il fermo nei confronti di Emanuele Gemito, l'uomo di 34 anni che lo scorso 5 gennaio ha gravemente ferito con una spada giapponese un uomo di 42 anni, nel quartiere Ponticelli di Napoli, sentimentalmente legato alla sua ex compagna di 28 anni.

Le denunce precedenti

L'uomo e' stato piu' volte denunciato per maltrattamenti dalla ex, madre di tre figli in tenera età, l'ultimo di appena tre mesi. La Procura di Napoli, infatti, ne aveva chiesto l'arresto, ma i giudici avevano disposto un obbligo di allontanamento. La vittima dell'aggressione era trovata in gravissime condizioni, in via Masseria Pepe, nel quartiere Ponticelli del capoluogo campano, con una profonda ferita all'addome provocata da un fendente. Era stata subito trasportata in ospedale e sottoposta a un delicato intervento chirurgico.