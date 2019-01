Neve in Campania, scuole chiuse nel Vallo di Diano. Vesuvio imbiancato

Scuole chiuse in diversi comuni del Vallo di Diano e del Tanagro a cause delle abbondanti nevicate della notte scorsa. L’ondata di maltempo che continua sulla Campania (LE PREVISIONI) ha costretto i sindaci a emettere l’ordinanza di chiusura per la giornata di oggi. I maggiori disagi per la circolazione dei veicoli si registrano ad Atena Lucana, Caggiano, Casalbuono, Montesano sulla Marcellana, Petina, Sala Consilina, Sanza, Sicignano degli Alburni e Teggiano. Dalle prime ore del mattino, sulle strade principali sono all'opera i mezzi spazza neve per liberarle. Non ci sono invece particolari difficoltà per la circolazione sull'A2 "Autostrada del Mediterraneo" di competenza del COA di Sala Consilina.

Vesuvio imbiancato

Vesuvio innevato dalla cima a bassa quota. Si presenta così il vulcano questa mattina agli abitanti di Napoli e provincia, regalando uno scenario insolito. La neve, che ieri pomeriggio mista a pioggia imbiancava solo la cima, è aumentata nel corso delle ore notturne fino a raggiungere quote più basse.