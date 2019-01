Baby gang, in auto con coltelli e tirapugni nel Napoletano

Identificati e denunciati quattro giovani a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, perché responsabili in concorso del reato di porto di armi od oggetti atti a offendere. Nell'auto in cui viaggiavano sono stati trovati due coltelli, un tirapugni e un’asta in ferro. Secondo le prime ricostruzioni degli agenti di polizia, i quattro ragazzi, di un’età compresa tra i 18 e i 21 anni, da tempo infastidivano altri coetanei cercando risse o scaramucce nei luoghi di ritrovo del paese.

Trovati in possesso di hashish

Nel corso di un servizio di controllo, gli agenti hanno incrociato in corso Umberto I un'auto con a bordo i quattro ragazzi, apparsi subito preoccupati alla loro vista. Sono stati perquisiti e addosso a uno di loro sono state trovate due dosi di hashish, 1,5 grammi. Nella macchina c'erano gli oggetti poi sequestrati. I giovani non hanno fornito spiegazioni, ma non è escluso che gli oggetti fossero pronti per essere usati per azioni violente contro coetanei. Nei giorni precedenti alcuni residenti avevano segnalato alla polizia scaramucce di baby-gang contro coetanei nelle strade e nelle piazze cittadine più affollate. I quattro giovani sono stati denunciati mentre il possessore di droga è stato sanzionato anche amministrativamente.