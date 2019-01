Napoli, non tollera rumori e ferisce a coltellate tre persone

A Napoli, in vico Lorenzo Giustiniani, nel quartiere Vicaria- San Lorenzo, tre persone sono state ferite a coltellate. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, ad aggredirle è stata una donna straniera di 52 anni, poi arrestata per lesioni.

Chi sono le tre vittime

Le vittime sono due donne e un uomo, imparentati tra loro, che lavorano in un laboratorio artigianale non lontano dall'abitazione occupata dalla donna straniera e dal marito italiano. La coppia, però, si lamentava dei rumori provenenti dal laboratorio. Così la 52enne, nella tarda mattinata di ieri martedì 8 gennaio, è andata nel laboratorio con un coltello da cucina e ha ferito le tre persone presenti. Le tre persone sono state trasportate in ospedale: la prognosi per due è di sette giorni e per un altro di 12.