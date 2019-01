Napoli, pregiudicato gambizzato davanti a casa: aperte le indagini

È davanti a casa, sono quasi le 10 di sera di martedì 8 gennaio, si sente chiamare per nome, si volta, poi un uomo spara due colpi di pistola e lo ferisce alla gamba. Questo il racconto fatto alla polizia di Stato da un pregiudicato, vittima di un agguato avvenuto in via Vico Rosario, in zona Porta Medina, a Napoli. Gli agenti, giunti sul posto, hanno svolto i primi accertamenti e sul luogo hanno trovato tracce di sangue e due bossoli. L'uomo ferito è stato portato all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stato medicato. Gli inquirenti hanno avviato le indagini per fare luce sul caso.