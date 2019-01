La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, sono previsti 14mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto della Campania

Al mattino inizialmente soleggiato, ma con tendenza a rapido aumento della nuvolosità; nel primo pomeriggio prime piogge sulla Campania tirrenica. Entro sera rovesci su Cosentino, Campania, Sicilia meridionale e Trapanese. Torna la neve sui rilievi sopra i 1000m, localmente a quote più basse inizialmente. Temperature in rialzo. Venti in rinforzo dai quadranti occidentali. Mari mossi.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, sono previsti 20mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1350m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,1 µg/m³.