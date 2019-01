Ordigno esplosivo contro una sede della Lega nel Salernitano

Un ordigno è stato fatto esplodere ieri da ignoti dinanzi una sede della Lega nel comune salernitano di San Valentino Torio. Nella deflagrazione, la bomba carta non ha provocato feriti né danni. A darne notizia è stato il vice coordinatore regionale e coordinatore provinciale di Salerno, Mariano Falcone. Alle 19 di oggi, i militanti e i dirigenti della provincia di Salerno saranno in presidio nella sede leghista di San Valentino Torio.

Solidarietà ai militanti

"La Lega - si legge nella nota - non si fa intimidire: gli atti in stile camorristico non ci fanno paura né ci zittiranno. In questi momenti la massima solidarietà del coordinatore regionale Gianluca Cantalamessa e del coordinamento provinciale di Salerno va ai militanti di San Valentino Torio. I colpevoli grazie al celere, minuzioso e immediato intervento dei carabinieri, molto presto avranno un nome ed un cognome. Dai primi rilievi sembrerebbe che l'ordigno esplosivo fosse stato legato all'inferriata del portone in ferro e che solo per una fortunata coincidenza, al momento della deflagrazione, non ci siano stati feriti".