Caserta, il cognato si oppone alla relazione: 19enne lo accoltella

Un 19enne di Castel Volturno, in provincia di Caserta, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver accoltellato il cognato che si opponeva alla relazione tra il giovane e sua sorella. Il ragazzo deve ora rispondere dell'accusa di tentato omicidio e porto abusivo di arma da taglio.

L'aggressione a casa della vittima

Secondo quanto emerso dalle indagini, il ragazzo si sarebbe presentato a casa del cognato, 25enne, che non voleva accettare che la sorella convivesse con il 19enne. La discussione però, sarebbe degenerata e il giovane avrebbe colpito almeno sei volte con un coltello il fratello della compagna. La vittima è stata trasportata d'urgenza alla clinica Pineta Grande a Castel Volturno, dove è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 19enne è stato invece rintracciato per strada e condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere.