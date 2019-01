Ruba a Battipaglia 400 chili di ferro: arrestato 32enne

Nella serata di ieri, domenica 6 gennaio, il personale della squadra volante del commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, in provincia di Salerno, ha arrestato, in flagranza di reato, un 32enne di nazionalità slava. L'uomo aveva rubato materiale ferroso all'interno di un cantiere edile.

Dopo una segnalazione al 113, il 32enne è stato sorpreso, nei pressi di via del Centenario, mentre trasportava su un carrello 400 chili di ferro rubato nel cantiere. Dopo gli accertamenti, è risultato che anche il carrello era stato rubato nel corso di un furto commesso mercoledì 2 gennaio nei confronti di un commerciante di Battipaglia.

Gli arresti domiciliari

Lo slavo, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e ricettazione e condotto, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Salerno, agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.