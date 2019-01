Stufa difettosa, intossicati una donna e tre bambini ad Ariano Irpino

Sono salve e fuori pericolo di vita le quattro persone rimaste intossicate ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dalle esalazioni di monossido di carbonio causate dal malfunzionamento di una stufa. Le vittime, una donna di 35 anni e tre bambini di 9, 14 e 16 anni, sono rimaste intossicate in un’abitazione in contrada Ficucelle a causa di una stufa lasciata accesa di notte per contrastare il freddo. A lanciare l’allarme, intorno alle cinque del mattino, è stato uno dei familiari che dormiva in un’altra stanza della casa. La bambina di 9 anni è stata ricoverata nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Ariano Irpino dove è sotto osservazione, insieme con i familiari.