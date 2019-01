Napoli, 400 senza fissa dimora al pranzo solidale della Befana

Erano circa 400 le persone senza fissa dimora e in condizioni di disagio economico che, venerdì 4 gennaio, si sono ritrovate alla Mostra d’Oltremare a Napoli per prendere parte al pranzo solidale della Befana. Durante la giornata, organizzata da Mostra d’Oltremare e dal Comune della città partenopea, sono state sfornate circa 600 pizze Margherita e Marinara, preparate dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani che ha aderito all’iniziativa benefica, mettendo a disposizione i propri forni. Alla riuscita del progetto, che si ripete per il secondo anno a Natale e a Pasqua, hanno contribuito anche altre aziende, che hanno ‘condito’ il pranzo benefico. Hanno partecipato volontari delle diverse associazioni che hanno collaborato a portare alla Mostra d'Oltremare le persone con disagio economico.

Mostra d'Oltremare è un bene comune

"Mostra d'Oltremare - ha spiegato il consigliere delegato Giuseppe Oliviero - vive di mercato ma è di proprietà pubblica e vogliamo che sia intesa come un bene comune, creando comunità. Per questo organizziamo gli appuntamenti per Natale e Pasqua, ricordando che questo è uno spazio di tutti, cosa che facciamo ogni giorno con il nostro parco aperto alla città, presidiato e tenuto in ordine con l'impegno dello staff. Siamo una delle poche società pubbliche che ha un bilancio in attivo e questo per noi significa poter guardare alla città con iniziative per chi ha bisogno".

Iniziativa diventata una consuetudine

"Questa iniziativa - ha sottolineato l'assessore alla Coesione sociale del Comune, Laura Marmorale - è diventata una consuetudine, un modo per augurare un buon anno esprimendo l'intenzione di condividere con tutti i cittadini la volontà di costruire un anno migliore, per offrire alle persone un inizio di percorso per uscire dalla marginalità. Si comincia anche condividendo un pasto e per questo ringraziamo Mostra d'Oltremare, sempre pronta a rispondere a queste iniziative, ma anche l'Associazione Pizzaiuoli e le società di trasporto pubblico Anm e Eav che hanno dato ai nostri ospiti la possibilità di viaggiare gratuitamente per raggiungere la Mostra".