Napoli, nuove linee tra Quarto e sede universitaria Monte Sant'Angelo

Diventano effettivi da domani, lunedì 7 gennaio, tre nuovi collegamenti su gomma giornalieri dell'Eav, Ente Autonomo Volturno, tra Quarto, in provincia di Napoli e la sede di Monte Sant'Angelo dell’Università Federico II. Le nuove linee puntano a favorire la platea studentesca ed i lavoratori pendolari.

I percorsi



La corsa giornaliera partirà dal terminal di Quarto - Via Marmolito alle ore 7,15 con un percorso che da via Marmolito raggiunge la stazione Metro FS Quarto in via Campana, via Provinciale Pianura con arrivo al terminal di Monte Sant'Angelo alle ore 8,05. Al ritorno sono previste due corse, con partenza alle ore 14,15 e arrivo al terminal di Quarto-via Marmolito alle ore 15,05 e alle ore 16,45 con arrivo a Quarto-via Marmolito alle ore 17,35.

Il commento del sindaco di Quarto

"Miglioriamo il servizio di trasporto pubblico locale - afferma il sindaco di Quarto, Antonio Sabino - grazie alla collaborazione istituzionale stabilita con l'Eav. Il tutto a costo zero per le casse dell'Ente e a favore di centinaia di nostri concittadini che col nuovo servizio di collegamento su gomma possono raggiungere in maniera diretta e rapida la sede universitaria di Monte Sant'Angelo. Esprimiamo grande soddisfazione e ringraziamo per la sensibilità e l'attenzione dimostrata il presidente dell'Eav Umberto De Gregorio!", conclude il sindaco.