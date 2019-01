Migranti, Sea Watch: 9mila offerte d’aiuto dopo appello Comune Napoli

Sono 9mila le offerte di aiuto giunte finora al Comune di Napoli in seguito all'appello lanciato dall'Amministrazione venerdì pomeriggio per aiutare i migranti in difficoltà. Ad oggi, domenica 6 gennaio, attraverso il form istituito dal Comune sono arrivate 4213 mail: in ognuna di queste ci sono quasi sempre due proposte di aiuto delle nove tipologie indicate.

Le offerte d'aiuto

Il portale è stato aperto il 4 gennaio alle ore 16.15 ed è accessibile attraverso la home page del Comune. Oltre il 50 per cento delle mail ricevute proviene da Napoli. In particolare, gli italiani che stanno aderendo all’iniziativa si offrono di fornire vestiario, generi alimentari, attività di traduzione e formazione, aiuti economici, aiuto medico, imbarcazioni per un eventuale trasporto a terra e mezzi di trasporto.

L'iniziativa



Il form è stato aperto dal Comune di Napoli per raccogliere la disponibilità degli italiani ad aiutare i migranti, tra cui donne e bambini, che da giorni sono a bordo della nave Sea Watch nel Mediterraneo senza un porto in cui poter approdare e in balia di difficili condizioni meteomarine.