La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto della Campania

La circolazione depressionaria insiste ancora sulle nostre regioni determinando ancora la posisbilità per delle precipitazioni sparse tra Sicilia e Calabria, nevose sopra gli 800-1000m. Meglio in Campania seppur con il transito di nubi medio alte e stratiformi. Temperature in contenuto aumento, specie in quota. Venti in prevalenza da NO, anche moderati con mari mossi o molto mossi.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,9 µg/m³.