Napoli, chiede affitto per casa occupata abusivamente: preso

A Napoli, nella strada che porta alle Vele del quartiere di Scampia, i carabinieri hanno dovuto sedare un litigio e hanno poi arrestato due persone. Una è finita ai domiciliari per evasione (lo era già e non poteva essere per strada) e l'altro ai domiciliari per tentata estorsione e lesioni. I due protagonisti sono due ragazzi di 22 e 33 anni.

La ricostruzione dei fatti

Secono quanto ricostruito, il 33enne sarebbe andato a casa del più giovane per esigere il subaffitto di 450 euro per un alloggio che suo fratello, deceduto qualche mese fa, dopo averlo occupato abusivamente aveva concesso ai familiari del 22enne. Il giovane si è rifiutato e in quel monento è scoppiata la discussione. Il 33enne ha colpito il rivale e spintonato sua moglie, incinta al settimo mese. Poi, si è dato alla fuga prima di essere raggiunto dal 22enne. Entrambi, infine, sono stati arrestati.