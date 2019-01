Meteo a Napoli: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Napoli giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge.

La situazione nel resto della Campania

Il flusso di aria fredda mantiene ancora attiva una certa instabilità sul basso tirreno e lungo la dorsale appenninica con fenomeni sparse e ancora nevosi fino a bassa quota. Nell'arco della giornata un respiro più mite si affaccerà da ovest portando in serata nubi e nuove piogge sul versante tirrenico ma in un contesto meno freddo. Venti settentrionali ancora moderati.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto un mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi in serata, non sono previste piogge.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 1000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,1 µg/m³.