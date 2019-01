Portici, va in banca e viene rapinato di 15mila euro

A Portici, in provinia di Napoli, un uomo di 45 anni è stato ferito e rapinato della somma di 15mila euro. L' uomo stava andando in un istituto bancario di via Diaz per versare il denaro, quando è stato aggredito e colpito alla testa da sconosciuti. La vittima della rapina, che è residente nel comune vesuviano, è stata medicata in ospedale. Sull' accaduto stanno indagando i carabinieri.