Torre del Greco, incendio in area giochi dentro villa comunale

In fiamme un’area giochi a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Il bilancio dell’incendio è di due giostrine distrutte e una bombola di aria compressa esplosa a causa del calore. Le fiamme sono divampate la sera del due gennaio verso le 23.30, in un'area giochi privata all'interno della villa comunale di corso Vittorio Emanuele. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Acquisite le immagini dell'impianto di videosorveglianza

Sono in corso le indagini per chiarire quale sia stata la causa delle fiamme, le quali si sono levate alte nell'area libera da persone. Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, non si tratterebbe di un cortocircuito perché a quell'ora la corrente elettrica è staccata e le giostre non sono in funzione. Per risalire alla causa dell’incendio le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza posto nella zona.