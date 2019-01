Ruba tablet in un ristorante a Napoli: arrestato

Un uomo di 48 anni, già destinatario di un'ordinanza del tribunale per furto aggravato, è stato arrestato per aver sottratto un tablet da un ristorante di Napoli lo scorso ottobre. Ad incastrare l’uomo sono state le immagini del sistema di videosorveglianza, che hanno immortalato tutte le fasi del colpo: l’arrivo del ladro nel locale e l'individuazione del tablet, un Ipad lasciato vicino alla cassa. Quindi la ricognizione, da parte dell’uomo, per capire se ci fosse qualcuno che avrebbe potuto accorgersi del furto, e, infine, una serie di movimenti successivi prima di infilare l'Ipad in una busta della spesa e lasciare il locale. Il 48enne è stato quindi rintracciato dai carabinieri nella sua abitazione e poi arrestato: per lui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.