Napoli, apre la porta a martellate e aggredisce la moglie: arrestato

Nonostante gli fosse stato imposto il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie, un uomo ha fatto irruzione a casa della donna, rompendo la porta d'ingresso con un martello e l'ha aggredita. A Boscoreale, in provincia di Napoli, i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno tratto in arresto un 41enne, già noto alle forze dell'ordine. Per l'uomo le accuse sono: maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e danneggiamento aggravato.

La vicenda

Il 41enne si era presentato a casa della moglie chiedendole di poter entrare per parlare. Al rifiuto della donna, ha estratto un martello, è riuscito ad aprire la porta e, una volta in casa, le ha sferrato una testata in pieno volto. La vittima è riuscita a chiamare il 118 ed è stata soccorsa dai sanitari che, vista la situazione, hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. Nel frattempo, però, il pregiudicato aveva danneggiato a colpi di martello anche l'ambulanza.

Quando i militari dell'Arma sono giunti sul posto, hanno bloccato e arrestato il 41enne, che è stato portato in carcere.