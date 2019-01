Napoli, in fuga dai carabinieri gettano via una pistola a salve

Quattro persone, in sella a due scooter con le targhe coperte da pezzi di cartone, sono riusciti a scappare dai carabinieri, i fuggitivi però, hanno lasciato dietro di sé uno zaino con una pistola a salve modificata e mezzo chilo di petardi. I quattro sono stati individuati dai carabinieri mentre sfrecciavano con i loro scooter lungo corso Garibaldi. Due sono riusciti a far perdere le loro tracce nei pressi di via Giudecca Vecchia, altri due hanno abbandonato lo scooter poco dopo ed hanno lanciato via lo zaino dandosi alla fuga. I militari hanno avviato le indagini per rintracciare i quattro fuggitivi.