La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Mare poco mosso.

La situazione nel resto della Campania

Venti freddi raggiungono le nostre regioni determinando un peggioramento. Inizialmente discreto ma con nubi in aumento dalla tarda mattinata con qualche debole fenomeno su ovest Sicilia e Calabria tirrenica. Fenomeni in intensificazione entro sera con rovesci e qualche temporale sulle zone tirreniche. Peggiora anche in Campania entro notte. Neve sui rilievi in rapido calo entro notte, fino a quote di bassa collina sulla Campania. Temperature in diminuzione, sensibile dalla sera. venti in rinforzo di Grecale e Tamontana. Mari fino a molto mosso lo Ionio

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 1.1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 0°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13,2 µg/m³.