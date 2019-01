Capodanno, si rinnova la tradizione del tuffo in mare a Portici

Si è rinnovato, come ogni anno il primo gennaio, il tradizionale tuffo nelle acque antistanti la spiaggia de 'Le Mortelle' in prossimità del Porto borbonico del Granatello a Portici, in provincia di Napoli.

Il tuffo in acqua

In molti, questa mattina, hanno sfidato il freddo calandosi in acqua e augurando a tutta la cittadinanza un sereno anno nuovo scandendo lo slogan 'Amiamo il nostro mare'. L'iniziativa è stata organizzata da Il Delfino Napoli, dal Gruppo 1 Gennaio e dal gruppo Regina Giovanna, ed è stata l'occasione per sensibilizzazione le istituzioni a continuare la battaglia affinché sia recuperato definitivamente il secolare rapporto della città della Reggia con il mare.

Presenti anche Croce Rossa e Protezione civile

''Il luogo scelto è ricco di storia e tradizioni a partire dalla prima ferrovia d'Italia e da Villa d'Elboeuf, in un drammatico stato di abbandono, e dal porto ultimo rifugio delle 'paranze' per la piccola pesca'', spiega il Gruppo 1 Gennaio. ''Il nostro piccolo gesto vuole essere di stimolo alle istituzioni, affinché tutto ciò non vada perso e tutto il lungomare che va da Pietrarsa a Villa Favorita di Ercolano sia recuperato, diventando volano per lo sviluppo e l'occupazione''. Presente alla manifestazione anche il personale della locale Croce Rossa e della Protezione civile della città di Portici.