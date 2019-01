La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso.

La situazione nel resto della Campania

Le nostre regioni meridionali vengono investite da fredde correnti dai Balcani. Attesa ancora spiccata instabilità atmosferica sui settori esposti ai venti da Nord dove non si escludono precipitazioni intermittenti, nevose a quote di alta collina, ma con tendenza a rapido esaurimento dei fenomeni già nel corso della mattinata, più soleggiato in Campania. Temperature in ulteriore calo, venti tesi di Tramontana con mari fino a molto mossi.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1150m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,2 µg/m³.